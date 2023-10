La droga era nascosta nella macchina della donna alla guida

Nelle scorse ore i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno effettuato un controllo su un’autovettura diretta in Italia condotta da una donna di nazionalità belga. Rinvenuti quasi 55 chili di metanfetamine occultati all’interno dell’autovettura. Su disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente si è proceduto all’arresto della donna per violazione dell’art. 73 del Dpr 309/90 e al sequestro probatorio dello stupefacente e dell’autovettura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata