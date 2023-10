Incendi a materassi e alcune suppellettili

Un’altra violenta protesta dei detenuti è scoppiata la notte tra il 28 e il 29 ottobre nell’istituto penale minorile di Casal Del Marmo a Roma. Durante la sommossa sono divampati dei principi d’incendio a opera di alcuni giovani detenuti, alcuni dei quali di nazionalità straniera, ed è stata danneggiata la nuova palazzina appena ristrutturata. I danni provocati sembrerebbero ingenti e hanno riguardato materassi e alcune suppellettili. La situazione è stata riportata alla normalità dagli agenti della polizia penitenziaria, alcuni dei quali liberi dal servizio. Non è il primo episodio legato a proteste dei detenuti minorenni che scoppia nel penitenziario romano che vede reclusi 54 detenuti a fronte di una capienza di 45. Secondo quanto apprende LaPresse dal mese di maggio, all’interno della struttura carceraria, si sarebbe instaurato un clima molto teso tra i detenuti e la neo direttrice dell’istituto, per come la responsabile gestirebbe le sanzioni e le punizioni ai detenuti.

