La Guardia di Finanza di Crotone – in occasione degli imminenti festeggiamenti di Halloween – ha avviato una serie di controlli finalizzati al contrasto del commercio di merce e prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e contraffatti. I Baschi Verdi del Gruppo, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno individuato due esercizi commerciali situati nella provincia pitagorica che avevano allestito i loro punti vendita con numerosi accessori e vestiti a tema. La verifica avviata sui prodotti ha permesso di constatarne la loro difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale Sottoposti a sequestro complessivamente oltre 50.000 prodotti molti dei quali esposti sugli scaffali e, quindi, immessi in commercio. Fra la merce sequestrata figurano maschere di halloween, altre decorazioni in tema con l’imminente ricorrenza e custodie protettive per telefoni cellulari. I proprietari sono stati segnalati alla camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia ma anche alla locale Procura per ipotesi di ricettazione considerata la presenza di noti marchi contraffatti. Diverse anche le violazioni accertate in materia tributaria e quelle sotto indagine per presunti rapporti di lavoro irregolare.

