Percepiti indebitamente, secondo gli inquirenti, contributi per più di 250mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno approfondito le posizioni di 173 soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza in gran parte extracomunitari, domiciliati principalmente nell’area tra i Comuni di Rosarno e San Ferdinando. L’indagine ha consentito di individuare 164 stranieri che, attestando falsamente di risiedere nel territorio nazionale da almeno dieci anni, avrebbero indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza. Attraverso le false attestazioni, i soggetti ammessi al beneficio hanno indebitamente percepito spettanze per oltre 263 mila euro. Interrotte le procedure di assegnazione del contributo per oltre un milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando contestualmente alla sede INPS competente territorialmente ai fini della revoca del beneficio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata