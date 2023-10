Risponderà di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona

È durata solo poche ore la fuga di un 35enne albanese resosi irreperibile dopo le violenze e le minacce di morte nei confronti della moglie, alla presenza del figlio di soli nove anni, nella tarda mattinata del 21 ottobre scorso a Maddaloni, Caserta. Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di rintracciarlo presso un’abitazione di Maddaloni, dove si era nascosto. Il 35enne è stato bloccato e accompagnato in caserma dove è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria di iniziativa. Successivamente è stato portato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, dopo aver accompagnato con la forza la moglie presso una villetta disabitata nel comune di Maddaloni, l’avrebbe picchiata e rinchiusa nel garage portandole via il piccolo. La donna è però riuscita a scappare e ad allertare le forze dell’ordine.

