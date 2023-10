La proposta degli organizzatori: "Si adotti in tutta la città il limite dei 30 all'ora"

È tornato il Bike Pride al parco del Valentino. La manifestazione in bicicletta per le strade di Torino è stata organizzata da Fiab Torino Bike Pride. Il percorso ad anello, su strade chiuse al traffico motorizzato, è stato di circa 17 chilometri: passando per Cit Turin fino a Parella, per poi scendere in Borgo San Paolo e Santa Rita, tornando infine al Valentino. Il Bike Pride, lanciato nel 2010 e giunto quest’anno alla dodicesima edizione, è da sempre l’occasione per l’associazione di avanzare proposte all’Amministrazione. Quella di quest’anno è adottare per tutta Torino il modello “Città 30”.

