L'uomo era stata portato ieri in caserma

È stato sottoposto a fermo, con l’accusa di omicidio volontario, il vicino di casa di Marta Di Nardo, la donna 60enne scomparsa lo scorso 4 ottobre e il cui corpo è stato ritrovato nell’abitazione dell’uomo, in via Pietro da Cortona. L’uomo, già nella serata di ieri, era stato portato in caserma. All’esito del sopralluogo all’interno dell’abitazione di Domenico Livrieri, 46 anni, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia Milano Porta Monforte hanno rinvenuto il cadavere della donna, fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione.In casa del fermato sono stati trovati alcuni effetti personali della donna e sono emerse tracce della presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione di Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa, denunciata dal figlio della 60enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata