Fiom, Fim, Uilm hanno indetto uno sciopero generale congiunto delle acciaierie d’Italia, per protestare contro la gestione del governo nella trattativa per l’ex Ilva di Taranto. Circa un migliaio di persone provenienti da tutta Italia e appartenenti alle tre diverse sigle sindacali hanno marciato da piazza dell’Esquilino fino a piazza Santi e Apostoli, a Roma, mentre una delegazione sindacale è stata ricevuta a Palazzo Chigi. Non si segnalano particolari tensioni, in attesa che il corteo riceva notizie dal tavolo istituzionale. “Vogliamo la trattativa, non abbiamo dato mandato a nessuno per negoziare con Arcelor Mittal. chiediamo le risorse per garantire gli stabilimenti, l’ambiente e garantire l’occupazione”, dice il segretario della Fiom Michele De Palma.

