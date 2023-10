Impegnati 150 militari e agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

In azione 150 militari e agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la vasta operazione ad “Alto Impatto” in località “Ciampa di Cavallo” nel territorio del Comune di Lamezia Terme, nel Catanzarese. Eseguiti controlli, perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite. L’operazione è condotta per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel catanzarese e con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado.

