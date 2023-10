Interrogazione parlamentare del deputato di IV Roberto Giachetti: indizi fanno pensare a un pestaggio

Riaperta l’inchiesta sulla morte del detenuto romano Stefano Dal Corso, avvenuta nel carcere di Oristano in Sardegna il 12 ottobre 2022. Sul caso è stata inoltre presentata un’interrogazione parlamentare dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti al ministro della Giustizia Carlo Nordio. A lottare per la riapertura l’avvocata Armida Decina insieme ai familiari: archiviato come suicidio in cella, il caso ha assunto nuove connotazioni dopo che la legale è entrata in possesso di un file audio da cui emergerebbero indizi che farebbero pensare ad un pestaggio, avvenuto prima del ritrovamento del corpo del detenuto, impiccato alla finestra della cella con il lembo di un lenzuolo.

L’ipotesi avanzata dalla legale è supportata anche da una relazione del medico legale Cristina Cattaneo, già perita nelle indagini sull’omicidio di Serena Mollicone e del caso Cucchi. Nello scritto, presentato al sostituto procuratore Armando Mammone della procura di Oristano, il medico ha evidenziato come alcune ecchimosi e lividi, presenti sul corpo di Dal Corso, potrebbero derivare da un pestaggio

