Nel 2020 un maxi-carico della sostanza fu intercettato nel porto di Livorno

In pochi avranno sentito parlare prima di oggi del ‘Captagon’, la droga che i miliziani di Hamas – secondo quanto affermato da Israele – avrebbero utilizzato nel corso degli attacchi del 7 ottobre. ‘Captagon’ è il nome con cui viene commercializzata la fenitillina, un composto di metanfetamina e caffeina.

Sintetizzata per la prima volta negli anni Sessanta, usata in passato per curare il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, la narcolessia e la depressione, la sostanza è stata poi vietata nel 1986. Ha tra i suoi effetti la riduzione della stanchezza percepita e appunto dei deficit di attenzione, riducendo allo stesso tempo la paura e l’inibizione, ma anche aumentando la soglia di resistenza al dolore e le prestazioni fisiche in generale (non a caso è considerata sostanza dopante).

Il ‘Captagon’ è stato molto utilizzato anche dai miliziani dell’Isis impegnati nell’ambito della guerra civile siriana. Proprio per questo motivo la Siria ne è diventata la principale produttrice, scalzando Libia e Libano- Tracce di ‘Captagon’ furono trovate anche nel sangue di Seifeddine Rezgui, l’autore della strage sulla spiaggia di Sousse nel 2015. Il ‘Captagon’ non è molto diffuso in Occidente, che però interessato dal suo traffico a livello internazionale. Infatti, nel 2020, un maxi-carico della sostanza – 14 tonnellate, del valore di un miliardo di euro – fu intercettato nel porto di Salerno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata