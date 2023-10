A Roma il corteo organizzato nella Capitale ha fatto capolinea davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il corteo per il diritto all’abitare, organizzato a Roma, ha fatto capolinea davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Hanno partecipato diverse sigle organizzate per lotta alla casa e diversi studenti che portano avanti la battaglia delle tende contro il caro affitti. Una volta arrivati di fronte al Mit hanno inscenato l’incendio di un modellino raffigurante il ponte sullo Stretto di Messina, chiedendo quindi al ministro Matteo Salvini di non perdere tempo nelle grandi opere ma di concentrarsi su altre priorità del Paese.

