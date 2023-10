Il pacco sospetto è stato segnalato in via Berthollet, immediato l'intervento degli artificieri

Un allarme bomba a Torino. Questo pomeriggio un pacco sospetto è stato segnalato in via Berthollet, non lontano dalla sinagoga, nel quartiere San Salvario. L’area è stata isolata mentre gli artificieri dei carabinieri erano al lavoro. Secondo quanto apprende LaPresse, si trattava però di un falso allarme: era una borsa frigo che aveva dentro contenitori con alimenti. Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri.

