È arrivata nel porto di Genova alle 7.45 di questa mattina, attraccata al ponte Doria di ponente dello scalo di Sampierdarena, la nave Geo Barents da ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere, destinata al porto del capoluogo Ligure con a bordo 63 migranti salvati nel canale di Sicilia da un gommone alla deriva. A bordo ci sono 4 donne e una decina di minori non accompagnati. Sulla banchina sono già state allestite le tende della croce Rossa per la gestione della primissima accoglienza. Sul posto sono impegnati Asl 3 Genovese per l’assistenza sanitaria, il Comune di Genova, Usmaf e la Protezione civile.

“Non ci risultano problematiche particolari a bordo, dopo l’attracco al molo partiranno i primi controlli fatti dalle autorità preposte. Ci vorrà circa un’oretta e mezza dopodiché cominceranno gli sbarchi secondo la priorità stabilita dai medici”. Lo ha spiegato questa mattina a Genova l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino, in porto per seguire le operazioni di sbarco dei migranti arrivati nello scalo ligure a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere.

Una volta in porto i migranti avranno la possibilità di cambiare i vestiti, eseguire la profilassi sanitaria, le visite mediche, poi il fotosegnalamento e la distribuzione dei pasti dopodiché verranno redistribuiti secondo le indicazioni del Viminale nelle diverse città liguri di destinazione.

“A bordo i minori sono una decina tra cui un bambino piccolo con la mamma e una ragazza di 15 anni non accompagnata, che prenderemo in carico come Comune di Genova”, prosegue Gambino.

