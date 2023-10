L'assessore comunale alla Protezione civile: "Non abbiamo grandissime disponibilità di posti"

La Geo Barents è sbarcata a Genova con 63 migranti a bordo. Ci sono anche 10 minori. Lo ha spiegato mercoledì mattina a Genova l’assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino, in porto per seguire le operazioni di sbarco dei Migranti arrivati nello scalo ligure a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Una volta in porto i migranti avranno la possibilità di cambiare i vestiti, eseguire la profilassi sanitaria, le visite mediche, poi il fotosegnalamento e la distribuzione dei pasti dopodiché verranno redistribuiti secondo le indicazioni del Viminale nelle diverse città liguri di destinazione. “A bordo i minori sono una decina tra cui un bambino piccolo con la mamma e una ragazza di 15 anni non accompagnata, che prenderemo in carico come Comune di Genova”, prosegue Gambino. Ancora non è chiaro il numero definitivo di quanti rimarranno nel capoluogo ligure. “C’è da dire che in questo momento non abbiamo grandissime disponibilità di posti sia per minori che per adulti – conclude l’assessore – credo che quindi nel capoluogo ligure di loro ne rimarranno pochi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata