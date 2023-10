A bordo 63 persone tra cui 4 donne e una decina di minori non accompagnati

E’ arrivata nel porto di Genova mercoledì mattina la nave Geo Barents da ricerca e soccorso in mare di Medici Senza Frontiere, con a bordo 63 migranti salvati nel canale di Sicilia da un gommone alla deriva. A bordo ci sono anche 4 donne e una decina di minori non accompagnati. L’imbarcazione è attraccata al ponte Doria di ponente dello scalo di Sampierdarena. Sulla banchina allestite le tende della croce Rossa per la gestione della primissima accoglienza. Sul posto sono impegnati Asl 3 Genovese per l’assistenza sanitaria, il Comune di Genova, Usmaf e la Protezione civile.

