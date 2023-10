LaPresse ha provato a cercare annunci su siti .onion

Bastano 30 minuti e pochi click: ecco che online compare l’annuncio della vendita di un’arma. Non è una novità che il dark web sia un luogo dove si può trovare di tutto: per gli attentatori fai-da-te, ma più in generale per chiunque voglia acquistare qualcosa di illegale, il web è sempre più utilizzato. Gli annunci di vendita di armi e droga in particolare non sono difficili da trovare: a LaPresse abbiamo provato a farlo, ed è bastato poco tempo per trovarsi davanti all’offerta di armi, prevalentemente semiautomatiche. Il primo passo è scaricare Tor Browser (o un altro browser dello stesso tipo) sul proprio dispositivo. Poi si cercano i motori di ricerca che funzionano su Tor (come DuckDuckGo o Torch), per poterci navigare. Infine si inizia a cercare: basta qualcuno che ci indichi quali parole chiave usare e qualche sito specifico, i principali contengono direttamente il termine ‘Guns’ nel nome. In alcuni di questi è sufficiente creare un account con uno username e una password a caso, senza nemmeno dover utilizzare una mail o un numero di telefono. Le armi più vendute, qui, sono le 9mm: bastano poche centinaia di euro, dalle 600 alle 800 circa, per poterne acquistare una. Le più care sono intorno ai 1200-1300 euro. Cinquanta euro per le munizioni. Molte sono armi con la matrice abrasa, qualcuna è a salve ma può essere riconvertita.

Arrivare a questi siti è piuttosto facile anche per un cittadino comune: basta avere qualcuno che ti spiega quali sono i link giusti ed è fatta. Si tratta di siti .onion. I tempi di spedizione non sono quasi mai segnalati ed è naturalmente molto difficile sapere se l’acquisto sarà una truffa o meno: ma anche per questo, è lo stesso dark web a venire in aiuto. E’ infatti pieno di siti ‘anti scam’, che spiegano come evitare le truffe più frequenti.

Per entrare invece nei Forum dove si può chattare e le compravendite sono attive il meccanismo è più complicato, a volte passano giorni prima di essere accettati nel sistema e per registrarsi occorre generalmente fare una mail virtuale per evitare di essere associati al proprio account utilizzato normalmente. Una procedura, questa della mail, comunque fattibile in pochi minuti per chiunque. L’utilizzo principale del dark web è comunque quello per i bitcoin. Più facilmente sul dark web si trova anche la droga: la più semplice da trovare è la cannabis, per 7 grammi di BC Cheese si pagano 90 euro, su un altro sito per due grammi di cocaina si chiede la stessa cifra. Poi ci sono passaporti, documenti, e tanto altro.

