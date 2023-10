L'aggressore ha provato a colpirli a testate e calci urlando: "Dì Palestina e ti ammazzo". La scena è stata ripresa postata sui social

Un uomo ha aggredito alcuni volontari dell’Unicef in Corso Buenos Aires, a Milano. L’aggressore, su cui non si hanno al momento dettagli, ha provato a colpirli con una testata prima e con un calcio dopo. La scena è stata ripresa e postata sui social anche se non è chiaro quando sia avvenuto il fatto. Nella breve clip si sente l’uomo urlare: “Dite un’altra volta Palestina e vi ammazzo”.

