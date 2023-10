“I due arrestati hanno vita normale. Uno degli elementi per ravvisare la sussistenza dell’Articolo 270 bis è il fatto che l”arrestato più giovane ha un’attività di indotrinamento e di estremizazione nei confronti dei figli ma specialmente del figlio più giovane”. Lo ha detto in conferenza stampa il pm della sezione distrettuale antiterrorismo di Milano Alessandro Gobbis, titolare dell’indagine condotta dalla Digos di Milano che ha portato all’arresto di due cittadini di origine egiziana all’alba di oggi. “Questi attentati che sono avvenuti attraverso la struttura delle cellule dormienti e i lupi solitari, chi ha incitato difficilmente ha fatto l’attentato. L’effetto che hanno queste attività di indotrinamento sul web, è che inducono e convincono e determinano l’ignoto lupo solitario a passare all’azione”, ha proseguito Gobbis, spiegando la decisione di arrestare i due uomini: “Quindi il pericolo dell’associazione all’Isis in queste forme che non sono ancora prodomiche ad un attentato specifico del singolo associato, è che chi dopo fa l’attentato, lo fa perché spinto da queste attività”, ha concluso.

