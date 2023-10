“Gaza come il ghetto di Varsavia’. Recita così un manifesto affisso questa notte a Roma nel quartiere San Lorenzo, in zona Porta Maggiore. Oggi la città ricorda gli ottant’anni dal rastrellamento del Ghetto di Roma quando 1.259 vennero strappate dalle loro case: per quasi tutti loro si aprirono le porte dei campi di concentramento nazisti. Solo 16 di loro fecero ritorno.

Il manifesto comparso questa notte accosta l’assedio al ghetto di Varsavia a quanto sta accadendo oggi a Gaza. “Circondata dal filo spinato, assediata da uomini armati, costretta a vivere senza cibo né acqua, senza luce né gas, mentre centinaia di bambini muoiono per le rappresaglie indiscriminate”, si legge nel manifesto che chiude con l’affermazione “il perseguitato di allora si è trasformato nel moderno carnefice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata