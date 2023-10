L'episodio è avvenuto questa mattina in un Comune dell'Astigiano

Una studentessa di 16 anni è caduta dal secondo piano della sua scuola questa mattina nell’Astigiano: secondo le prime informazioni, si sarebbe gettata e la sua caduta sarebbe stata attutita da un operatore scolastico che si trovava al piano terra. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve, a quanto apprende LaPresse, mentre la ragazzina è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Asti, contattati dalla scuola, oltre ai soccorsi. Dai primi accertamenti sembra che la ragazzina vivesse in una casa famiglia.

