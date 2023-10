Migliaia di persone sono scese in strada a Milano per manifestare in solidarietà della Palestina, mentre dal 7 ottobre infuria il conflitto tra Hamas e Israele. “Siamo padroni di diritti. Uccidete Hamas non i bambini. Questo è il discorso bisogna fare al mondo intero, al governo italiano”, ha detto un manifestante che ha preso parte al corteo. “Chi rimane in silenzio è complice, noi siamo arrabbiatissimi. Migliaia di bambini sono morti, ammazzati dalle bombe dell’Occidente”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata