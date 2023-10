A fuoco cinque autobus e di uno scuolabus

Vigili del Fuoco in azione venerdì all’alba, per l’incendio nel deposito mezzi del trasporto locale in via della Maglianella di cinque autobus e di uno scuolabus. Coinvolte nelle operazioni di soccorso due squadre del Comando di Roma.

