È successo in via Copernico 3: immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e del nucleo NBCR

È stato evacuato l’edificio dell’Accademia della Moda a Milano. È successo il pomeriggio del 13 ottobre, quando le persone presenti avrebbero accusato disturbi a causa della diffusione di una sostanza irritante. I Vigili del fuoco del capoluogo lombardo, con due squadre del nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico), sono subito intervenuti nella sede di via Copernico 3 per i necessari accertamenti. Lo stabile è stato evacuato precauzionalmente ma dalle analisi effettuate non è emerso alcun rilievo di sostanze pericolose per la salute. Nessuna persona ha richiesto assistenza sanitaria.

