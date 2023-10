Immagine da TikTok

Vincent Plicchi, in arte 'Inquisitor', si è tolto la vita l'11 ottobre

È sconvolta la comunità di internet in seguito al suicidio di un famoso tiktoker italiano. Vincent Plicchi, in arte ‘Inquisitor‘, creatore di contenuti relativi al videogioco ‘Call of Duty’ con centinaia di migliaia di follower, si è tolto la vita due giorni fa, l’11 ottobre, a Bologna. A dare l’annuncio il padre del ragazzo, Matteo Plicchi, sempre su TikTok: secondo lui, il figlio si è suicidato perché vittima di cyberbullismo. “Era il mio angelo, l’anima più bella dell’universo, ed è stato ucciso da uomini falsi che si realizzano solo su TikTok. Mio figlio era un creator molto originale, era un vero artista, ma l’invidia di queste inutili persone malvagie lo ha ucciso: hanno organizzato una storia falsa sul mio amato figlio, lui era così delicato dentro e non poteva sopravvivere a essere diffamato in modo così aggressivo. L’unico modo che ha trovato per “proteggersi” dal disonore e dimostrare la sua innocenza è stata la sua morte. Ragazzi, prestate attenzione a questa comunità, vivete la vostra vita reale, non posso credere che domani seppellirò mio figlio per questo“, ha scritto l’uomo pubblicando una foto del ragazzo mentre sorride.

