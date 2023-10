Dopo la cerimonia anche una proposta di matrimonio

È stata una giornata di festa per gli oltre 600 nuovi vigili del fuoco che hanno prestato giuramento oggi, 12 ottobre, nella sede della scuola di Roma in via Appia. Sotto un sole quasi estivo le nuove “leve” hanno sfilato alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha pure indossato il casco rosso dei vigili (a favore di telecamere). Una cerimonia che ha visto anche la partecipazione di un numerosissimo pubblico formato da parenti e amici. E alla fine c’è stato anche lo spazio per una proposta di matrimonio per uno degli allievi, festeggiata da tutti i compagni di corso.

