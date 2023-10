L'attività criminale fruttava tre milioni di euro l'anno

Un blitz antidroga di polizia e carabinieri ha smantellato una piazza di spaccio che fruttava tre milioni di euro l’anno nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Si tratta di un giro d’affari gestito, secondo gli investigatori, da Vincenzo Vallante e Pietro Longo, entrambi al vertice di due sodalizi criminali.

Ventisette le persone finite in manette, tra le quali 24 in carcere e tre agli arresti domiciliari, accusate a vario titolo di: associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, tentato omicidio e lesione aggravate dal metodo mafioso.

L’operazione, portata a termine la mattina del 10 ottobre, è il frutto dell’unione di due indagini: una della squadra mobile della questura della Capitale, l’altra dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. La prima si è sviluppata nella piazza di spaccio di via dell’Archeologia 38 e 40, mentre quella dei militari è cominciata dopo il duplice tentato omicidio, a colpi di pistola, nei confronti di due persone inserite nel contesto criminale. I carabinieri di Frascati, all’epoca dei fatti impegnati nella ricerca del latitante Davide Pasquali, detto “Pandoro”, riuscirono a riscostruire la fasi della sparatoria. Durante i riscontri sono state sequestrate 1.300 dosi di cocaina, eroina, hashish e marjuana. Nei confronti di chi era infedele e inadempiente, le organizzazioni criminali mettevano in atto punizioni esemplari.

