Nella manifestazione gridati slogan contro Netanyahu

Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Milano in piazza dei Mercanti per manifestare solidarietà alla Palestina dopo l’esplosione del conflitto in Medioriente con l’attacco di Hamas a Israele e i raid di Gerusalemme su Gaza. Cori inneggianti all’intifada e slogan contro Netanyahu sono stati gridati dai dimostranti, guardati a vista da uno schieramento di agenti in tenuta antisommossa. “Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese che in questo momento sta subendo fortissimi attacchi e bombardamenti senza distinzione tra civili e militari”, spiega Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia. “Dopo trent’anni di negoziati di pace dei territori destinati all’Autorità palestinese non c’è rimasto nulla. La Cisgiordania è tutta dei coloni e l’attuale governo fascista israeliano è un governo di coloni e non c’è nessuna prospettiva e nessun futuro per la pace”, prosegue Hannoun, che conclude: “Solo se la comunità internazionale si schiera per i diritti umani si può arrivare a una pace tra i componenti del conflitto”.

