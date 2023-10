Sospesi due consulenti del lavoro, sequestrati beni per un milione di euro

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino una frode sulle agevolazioni Covid-19 destinate al sostegno della ripresa economica delle imprese. Sospesi dall’esercizio della professione 2 consulenti del lavoro. Eseguito un sequestro preventivo per un milione di euro. 8 le persone indagate per emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata, esercizio abusivo di una professione e falsità materiale. Decine le perquisizioni effettuate.

