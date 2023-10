Gli studenti: "Da governo nessuna intenzione di cambiare cose"

(LaPresse) In piazza contro il cambiamento climatico e per chiedere più attenzione da parte del governo verso la transizione ecologica. Sono alcune migliaia le giovani e i giovani in corteo per i Fridays for Future a Roma. “Da questo governo non c’è alcuna intenzione di cambiare le cose. Si continua a investire sui combustibili fossili. Non ci sentiamo per niente ascoltati”, dice uno studente liceale alla partenza del corteo partito da Piazza Repubblica e diretto a Piazza San Giovanni.

