Manifestazioni nelle maggiori piazze d'Italia tra cui Milano, Roma e Torino

Tornano i Fridays For Future, le manifestazioni dei giovani per chiedere azioni ai governi contro il cambiamento climatico. Cortei nelle maggiori piazze d’Italia tra cui Milano, Roma e Torino.

A Milano la manifestazione ha preso il via da piazza Cairoli intorno alle 9.45. ‘Resistenza climatica contro un governo negazionista’ e ‘Catta For Future’ è la scritta sullo striscione che apre la manifestazione. La manifestazione passerà dal centro cittadino, lambendo i Giardini Montanelli con arrivo nei pressi di piazza Gae Aulenti.

Nel capoluogo piemontese gli attivisti si sono dati appuntamento in Piazza Statuto, da dove sono partiti poco dopo le 10. Corso Principe Oddone, Via Cigna, Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Napoli sono alcune delle strade che verranno percorse dal corteo, l’arrivo è previsto in Piazza Castello alle 12.30.

A Roma infine i giovani in corteo sono qualche migliaio. “Da questo governo non c’è alcuna intenzione di cambiare le cose. Si continua a investire sui combustibili fossili. Non ci sentiamo per niente ascoltati” lamenta uno studente del liceo alla partenza della manifestazione, partita da Piazza Repubblica e diretta a Piazza San Giovanni.

