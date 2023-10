Marcia di protesta nel capoluogo piemontese e in altre città italiane

(LaPresse) ‘Resistenza climatica contro un governo negazionista’ e ‘Catta for future’ sono gli striscioni che gli attivisti dei Fridays For Future stanno portando in corteo tra le strade di Torino. Centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento in varie città italiane per protestare contro le scelte politiche del governo italiano in materia di emergenza climatica. Nel capoluogo torinese gli attivisti si sono dati appuntamento in Piazza Statuto, da dove sono partiti pocodopo le 10. Corso Principe Oddone, Via Cigna, Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Napoli sono alcune delle strade che verranno percorse dal corteo, l’arrivo è previsto in Piazza Castello alle 12.30.

