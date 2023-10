Stress test al Pronto Soccorso di Giugliano in Campania

Sono cominciati gli stress test per le strutture ospedaliere campane in caso di emergenza, disposti in seguito allo sciame sismico che sta interessando la zona dei Campi Flegrei. La prima prova si è svolta all’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania ed è consistita nel simulare il massimo afflusso possibile al pronto soccorso. I pazienti, tutti attori, una volta giunti al PS sono stati visitati da infermieri e medici, presi in carico e smistati nei reparti.

“Abbiamo individuato delle aree, rossa, gialla e verde, dove smistare i pazienti, allertato la direzione sanitaria e gli altri reparti cercando di dimettere più pazienti possibile per liberare i posti, accorpato i pazienti già presenti in una area a loro dedicata per lasciare liberi gli spazi destinati all’emergenza” ha detto Mario Cianfrone, dirigente medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giugliano, ai microfoni di LaPresse. “Essendo la prima prova mi aspettavo andasse peggio – prosegue Cianfrone – sicuramente altre prove ci aiuteranno ad oleare gli ingranaggi ma per ora sono soddisfatto”.

