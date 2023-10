Necessario l'intervento degli artificieri dei Carabinieri

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli per detenzione illegale di esplosivi. Si tratta di Raffele Scuotto e Vincenzo Esposito, rispettivamente 60 e 58 anni, già noti alle forze dell’ordine e condotti nel carcere di Poggioreale. I due sono stati notati da una volante mentre stava setacciando le strade del quartiere di Scampia. In un garage al civico numero 2 di via Impastato è stata trovata una grande quantità di materiale per il confezionamento artigianale di fuochi d’artificio e polvere da sparo raccolta in barili di latta e sacchi. Sono stati rinvenuti anche 75 chili di perclorato di potassio, una base per la creazione del pirodal, miscela di polveri esplosive ad alto potenziale, 22 rotoli di miccia, sei scatole di ordigni ‘cobra 10’. Le forze dell’ordine hanno dovuto chiamare gli artificieri dell’Arma che sono entrati in azione durante le prime ore dell’alba vista la pericolosità dell’operazione.

