Incidente mortale all’interno di un cantiere della metropolitana a Napoli. Un operaio di 60 anni è stato investito da un furgone in via Giaime Pintor, nel quartiere Secondigliano, all’interno del cantiere per la realizzazione della linea metropolitana Eav che collegherà le stazioni Piscinola e Capodichino della Linea 1. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini sull’accaduto.

