La tragedia in un'azienda agricola di Olmo di Gattatico

Questa mattina, 4 ottobre, intorno alle 10, un muratore mentre stava compiendo lavori di muratura è stato schiacciato da un rimorchio che trasportava il cemento e ha perso la vita. L’incidente è accaduto in un’azienda agricola di Olmo di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in via Grisendi: secondo le prime informazioni la vittima avrebbe 67 anni. Dopo l’incidente che gli è costato la vita, sono intervenuti sul luogo i vigili del Fuoco di Sant’Ilario, i volontari della Croce bianca e il personale dell’automedica, ma per lui non ci è stato comunque più nulla da fare. Sulla dinamica della morte stanno indagando le forze dell’ordine e i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Sequestrato il mezzo

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, la vittima, originaria di Cutro ma residente nel reggino, era socio amministratore di un’azienda agricola del paese e ha perso la vita schiacciato dalla benna di un trattore condotto da un 20enne del paese. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire. Il mezzo agricolo e l’area sono stati posti sotto sequestro e a disposizione della Procura di Reggio Emilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata