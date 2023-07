Lo sostiene anche il sindaco Roberto Lagalla: "Una pluralità di focolai come questa non può che essere dolosa"

Gli incendi in Sicilia potrebbero essere di origine dolosa, almeno alcuni. In seguito anche alle dichiarazioni del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il quale ha parlato di possibili incendi nel capoluogo siciliano di origine dolosa, secondo quanto apprende LaPresse, non è escluso che in queste ore gli uffici della Procura di Palermo stiano lavorando per l’eventuale apertura di un fascicolo per accertare le responsabilità circa i roghi che hanno interessato e che stanno interessando la zona del palermitano. Lagalla ha tenuto a sottolineare, a tal proposito, che “il caldo e il vento accelerano la scelleratezza dei piromani. Una pluralità di focolai – ha specificato – come quella degli ultimi giorni, non può che essere in molti casi di origine dolosa”. Nel web, infatti, circolano diversi video nei quali comparirebbero dei soggetti intenti ad appiccare alcuni dei focolai da cui hanno preso via i roghi che poi si sono diramati lungo le montagne del palermitano.

“Il quadro generale mi lascia preoccupato ma siamo comunque in una fase di regressione dell’emergenza. C’è ancora qualche focolaio boschivo sulla provincia e una presenza limitata di voli antincendio su Bellolampo. Il caldo e il vento accelerano la scelleratezza dei piromani”, ha detto Lagalla.

A Catania rogo forse partito da un cavo

Secondo una primissima ipotesi a fare scattare l’incendio presso l’aeroporto di Fontanarossa a Catania potrebbe essere stato un guasto al cavo di una fotocopiatrice. E’ quanto ipotizza una prima relazione dei Vigili del fuoco depositata presso la procura etnea. Il rogo divampato la sera del 16 luglio scorso quindi, potrebbe essere frutto di un malfunzionamento di una fotocopiatrice, il quale poi ha causato gravi danni al terminal catanese. La procura però, secondo quanto apprende LaPresse, sta ancora indagando a tal proposito.

