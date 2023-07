Un violento temporale si è abbattuto sul capoluogo lombardo nella notte del 24 luglio. Chiuso il Castello Sforzesco

Un violento temporale si è abbattuto su Milano la notte del 24 luglio. E’ stata colpita anche la Galleria Vittorio Emanuele II, in Duomo. La polizia locale e degli operatori sono intervenuti per pulire i pavimenti allagati. “Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video pubblicato su Facebook.

“Con i tecnici del Comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività, allo scopo di limitare i danni”. Chiuso il Castello Sforzesco: “Ci sono delle tegole che sono cadute dalle merlate”, ha spiegato ancora il primo cittadino. “Stiamo valutando le condizioni dei nostri luoghi di gestione comunale. La situazione non è semplice, abbiamo scuole con tetti scoperchiati. Il personale sta lavorando”.

