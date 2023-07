Circolazione bloccata, ferme le linee 90 e 91

Milano continua a fare la conta dei danni dopo il violento nubifragio che ha colpito la città intorno alle quattro di martedì notte. Ancora difficoltosa la situazione nella zona sud della città: su viale Isonzo la circolazione è bloccata all’incrocio con via Ripamonti per via del crollo di una grossa impalcatura di un palazzo di cinque piani in ristrutturazione. Si tratta di decine di metri di ponteggi che il vento e la pioggia hanno spazzato via finendo per tranciare i cavi del filobus. Ferme le linee esterne della circonvallazione 90 e 91.

