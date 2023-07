Sdradicati diversi alberi, alcuni anche di grosse dimensioni

Parabiago, comune a 20 km a nord ovest di Milano, è stato flagellato dal maltempo nel primo pomeriggio di oggi. “È durato 2, massimo 3 minuti, un vento fortissimo sembrava un tornado. Ha distrutto tutto, qui avrà tirato giù oltre dieci piante”, spiega un residente mostrando i danni nel suo giardino. In tutto il paese stanno lavorando vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari per liberare le strade da alberi, rami che in alcuni casi hanno divelto i pali della luce, tegole volate giù dai tetti.

