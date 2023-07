In manette vari esponenti della "Società Foggiana"

Maxi operazione antimafia a Foggia coordinata dalla Dda di Bari con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Decine le persone finite in manette tutti appartenenti, con ruoli diversi, alla cosiddetta “società Foggiana“, organizzazione criminale di matrice mafiosa. Circa 500 i militari impegnati nell’operazione denominata “Game Over“. Diverse perquisizioni sono state effettuate anche in altre province del territorio nazionale.

