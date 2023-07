La donna sudamericana è stata costretta da due uomini a salire su un'auto e condotta in un appartamento del centro

Una donna di 30 anni, di origini sudamericane, ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata per 2 giorni da due uomini, in un appartamento nel centro di Viterbo. Ai carabinieri del comando provinciale di Viterbo la 30enne ha raccontato di essere arrivata in città per far visita a una sua amica e che ha incrociato i due uomini nella zona della stazione. I due, secondo il racconto, l’avrebbero costretta a salire su un’auto e l’hanno portata in una abitazione dove sarebbe avvenuta la violenza. La donna, dopo essere riuscita a liberarsi, si è recata all’ospedale Belcolle per ricevere le cure.

