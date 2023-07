Nell'impatto sono rimaste ferite anche altre due persone, la strada è rimasta chiusa per oltre due ore

Due donne sono morte, nella notte per uno scontro frontale tra due auto, ad Arzachena, in provincia di Sassari. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Strada statale 125, nei pressi del bivio per lo Stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau, per un grave incidente stradale. Per cause da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. La squadra ha dovuto lavorare per liberare le 4 persone all’interno degli abitacoli: 3 donne in un’autovettura e un uomo nell’altra. Drammatico il bilancio dello scontro: le due donne sono decedute mentre l’altra donna e l’uomo a bordo della seconda vettura sono rimasti feriti. La strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata