Sei le vittime dell'incendio divampato nella struttura a Milano lo scorso 7 luglio

In Duomo funerali delle 6 vittime dell’incendio della Rsa Casa per Coniugi dello scorso 7 luglio a Milano. “Questa celebrazione, nella sua austera solennità, non è una specie di patetico gesto di risarcimento per una disgrazia incomprensibile, piuttosto è l’incontro drammatico tra la pietà commossa e l’impotenza insuperabile della città”, ha detto Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

