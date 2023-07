Due persone all'opera a Villa Santa Maria, scatta la polemica

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti a Villa Santa Maria, Chieti, per ‘ripulire’ la scritta ‘Dux’. Nel video si vedono due pittori legati a delle corde che, con dei pennelli e vernice grigia, ricalcano la scritta di 4 metri d’altezza, prodotta nel 1940. I lavori rientrano negli interventi per i percorsi di arrampicata sulla punta di roccia ‘ penna’ che sovrasta il paese di Villa Santa Maria. La scritta man mano riappare, per la seconda volta.

“Nel luglio del 2019 il sindaco fece la stessa cosa, lo stesso sindaco. Ciò provocò una grande eco nazionale sollevando polemiche arrivate in Parlamento e nelle cronache nazionali”, ha denunciato a LaPresse Camillo D’Alessandro che, 4 anni fa, se ne occupò come deputato della Repubblica e oggi porta avanti la sua battaglia come coordinatore regionale di Italia viva. Quattro anni fa, il caso fu qualificato come effetto collaterale dei lavori di pulizia del costone di roccia per la realizzazione di alcuni percorsi di arrampicata.

“Stiamo completando i lavori dei percorsi di arrampicata e abbiamo deciso di far ripulire la scritta”, ha dichiarato il sindaco Pino Finamore meravigliato del ritorno delle polemiche: “Non c’è alcun intento nostalgico”.

