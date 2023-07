L'ondata di afa che ha travolto l'Italia mette alla prova le persone più in difficoltà

La temperatura a Roma ha superato i 40°C per diversi giorni, questa settimana. L’ondata di calore che ha invaso la penisola ha visto mercoledì 23 città da bollino rosso e giovedì 18 per il caldo. Nella Capitale, i volontari della Comunità di Sant’Egidio portano la spesa e un po’ di compagnia alle persone più anziane, che soffrono di più per l’afa e sono più a rischio solitudine.

“Portiamo la spesa durante tutto l’anno ma in questo periodo in particolar modo”, spiega Michela Tassani. “Il monitoraggio telefonico che facciamo serve a captare le persone sole a casa e che hanno bisogno di un rapporto umano”, spiega Natale Dimauro.

