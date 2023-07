Roma, 19 lug. (LaPresse) – Legggero miglioramento per quando riguarda l’ondata di caldo che colpisce l’Italia, che non molla ancora la presa, ma domani a fronte delle 23 città in ‘bollino rosso’ di oggi saranno solo 18. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. ‘Bollino rosso’ per Ancora Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia,Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti Roma Viterbo. Passano in ‘giallo’ Bologna, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Allerta ‘livello 1’ anche per Bolzano, Brescia, Genova e Torino.

