Blitz della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori

Nuovo blitz della guardia di Finanza a tutela dei consumatori. I militari delle Fiamme Gialle di Bologna hanno sequestato oltre 13mila prodotti non sicuri in alcuni esercizi commerciali della provincia felsinea. In una cartoleria sono stati sequestrati oltre 12.500 articoli per feste, party ed eventi privi delle informazioni al consumatore previste dalla legge.

Comminata anche una sanzione amministrativa fino a un importo massimo di 25.823 euro. In un negozio di abbigliamento, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 500 articoli tra t-shirt, pantaloncini e giubbotti privi delle medesime informazioni, con particolare riferimento all’indicazione dell’importatore.

