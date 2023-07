Operazione della Guardia di Finanza: sequestro per 4,5 milioni di euro

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Prato un contrabbando di tessuti che ha portato alla denuncia di un cittadino cinese di 30 anni, imprenditore, titolare di una ditta tessile. I militari delle Fiamme Gialle hanno inoltre effettuato il sequestro di 3,5 milioni di metri di tessuto, per un valore commerciale di 4,5 milioni di euro, accertando violazioni fiscali per 18 milioni di euro. L’indagine, spiegano gli investigatori, è scaturita “da una mirata attivià’ di analisi, eseguita sia attraverso frequenti controlli su strada, nei confronti di alcune imprese che risultavano formali destinatarie di spedizioni di materia prima di origine extra Ue stoccata all’interno di un capannone, che la raccolta di elementi probatori in merito alla sua introduzione, in contrabbando, nel territorio nazionale”.

