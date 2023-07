Nelle Regioni del nord est si sono abbattute in un solo giorno ben 24 tempeste di vento e grandine che hanno abbattuto boschi, scoperchiato edifici, stalle e malghe e danneggiato le coltivazioni. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European sever weather database) in riferimento all’allerta gialla per il maltempo in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia mentre il resto di Italia soffoca per il caldo da record.

Una tromba d’aria – sottolinea la Coldiretti – si è abbattuta nei boschi del Cadore abbattendo centinaia di alberi come era avvenuto per la tempesta Vaia e ci vorranno 30- 40 anni per ricreare il bosco mentre la grandine ha devastato prati e pascoli. Ma cadute di alberi a causa del vento si registrano anche in val di Fassa e in alta val di Fiemme in Trentino ed anche in Friuli Venezia Giulia. Molte aziende agricole sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee.

Il maltempo – continua la Coldiretti – si è abbattuto su città e campagne con abbondanti grandinate che sono l’evento climatico avverso più temuto dall’agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo. I tecnici della Coldiretti sono al lavoro per la ricognizione dei danni.

